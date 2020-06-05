AA 05 Haziran 2020 Cuma 14:11 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 14:12

Fransa Genelkurmay Başkanlığının 1 Haziran'da yayımladığı grafiğe göre, Fransız ordusu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücünde 720, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde 140 ve NATO'da 400 askerle varlık gösteriyor.



Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Yeni Kaledonya'da 1450, Fransız Polinezyası'nda 900, Guyana'da 2 bin 100, Mayotte ile La Reunion Adalarında 1700 ve Fransız Antiller'de 1000 askeri bulunuyor.



Ülkenin Irak ve Suriye'de ise 600 askeri var.



- FRANSA'NIN AFRİKA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI



Fransa, Afrika'da da önemli askeri varlığa sahip.



Sahel bölgesinde 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu çerçevesinde Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad'da 5 bin 100 Fransız asker görev yapıyor.



Ülkenin Afrika'daki en önemli üslerinden biri olan Cibuti'de 2010'da açılan askeri üssünde, hava kuvvetleri personeli 1450 asker mevcut.



Senegal'deki askeri üssünü 2010'da kapatan Fransa, başkent Dakar'daki Dakar-Senghor askeri havalimanında hala 350 hava kuvvetleri personelini bulunduruyor.



Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'daki Fransız askeri üssünde ise 900 Fransız asker görev yapıyor.



Gabon'da da 350 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 650 Fransız asker bulunuyor.



Fransa Deniz Kuvvetlerinden 500 asker de Kuzey Atlantik, Basra Körfezi ve Gine Körfezi'nde varlık gösteriyor.



Böylelikle, ülkenin yurt dışında bulundurduğu asker sayısı 18 bini geçiyor.



Artan can kayıplarına, Fransız hazinesine günlük 1 milyon avroyu geçen yüke ve güvenlik problemini çözmede kayda değer başarı elde edememesine rağmen Fransa, Afrika'daki askeri varlığını sürdürmekten vazgeçmiyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel Bölgesi'nde bulunan 5 ülkeyi Fransa'nın uzak sınırları olarak gördüklerini ifade etmişti.