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Fransa'da 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi.

  • AA
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Öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde bugün eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Bu arada, Paris'in Aubervillers banliyösündeki bir lisede öğrenciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Bir araç ve birçok çöp bidonu ateşe verildi.

Ülkenin Dijon kentinde düzenlenen eyleme ise binlerce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, Marseille kentlerinde de blokaj eylemi yapıldı.

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