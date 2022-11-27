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Dünya

Fransa'da 15 bin eczacı açığı bulunuyor

Fransa'da eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına ek olarak eczacı açığının da baş gösterdiği sektörde, acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AA27 Kasım 2022 Pazar 22:41 - Güncelleme:
Fransa'da 15 bin eczacı açığı bulunuyor
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Fransız basınındaki haberlere göre, 15 bin eczacı açığının bulunduğu ülkede eczaneler personel eksiğinden şikayetçi oluyor.

France İnter radyosuna konuşan Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, ülkedeki her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı.

Bresset, bu açığın nedenleri arasında "yaş piramidi" kriteri bulunduğunu belirterek, emekliliğe ayrılan eczacıların yerine yenisinin gelmediğini ifade etti.

Fransız basını ayrıca eczacılık fakültelerinde 1100 öğrenci eksiği olduğunu yazdı.

Diğer yandan Kovid-19 salgınının yol açtığı kriz nedeniyle hastaneler, doktor ve hasta bakıcı sıkıntısı yaşarken, eczaneler de ilaç temin etmekte zorlanıyor.

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