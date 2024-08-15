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  • Fransa'da 2 askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi
Dünya

Fransa'da 2 askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde dün 2 askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Fransa'da 2 askeri uçağın havada çarpışarak düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi
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Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait uçakların çarpıştıktan sonra düşmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı.

Arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanda uçakların enkazına ulaştı. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

MACRON'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüzbaşı Sebastien Mabire ve Teğmen Matthis Laurens'in Rafale eğitim görevi sırasında meydana gelen hava kazasında hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Colombey-les-Belles kasabası civarında dün iki Rafale savaş uçağı çarpıştıktan sonra düşmüştü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı bildirilirken diğer uçakta yer alan 2 pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Askeri yetkililerin kazanın nedenine ilişkin soruşturması sürüyor.

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