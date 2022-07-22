Fransa'da 20 bin 800 hektar alan küle döndü

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'dan bu yana 2 farklı noktada devam eden orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. 6 yangın söndürme uçağı, helikopter ve bin 800 itfaiyecinin yer aldığı çalışmalar sonucu alevlerin artık ilerlemediği belirtildi. Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'taki yangında şu ana kadar 7 bin, Landiras kasabasında ise 13 bin 800 hektar alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 36 binden fazla kişi de evlerindeki tahliye edilirken, 6 bin kişinin evlerine döndüğü kaydedildi.