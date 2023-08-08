İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0229
  • EURO
    29,6495
  • ALTIN
    1678.63
  • BIST100
    7429.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
Dünya

Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa'da 5 çevik kuvvet polisi, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
ABONE OL

Franceinfo'nun, Marsilya Savcısı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisine gözaltı yapıldı.

Ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırdı.

Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Söz konusu polislerin ifadelerine başvuran IGPN'nin, gencin ölümüne ilişkin soruşturmanın neticesini yakında açıklaması bekleniyor.

- POLİS ŞİDDETİ MAĞDURU MÜSLÜMAN GENÇLER

Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.

- POLİS ŞİDDETİNE YÖNELİK GÜNLERCE SÜREN GÖSTERİLER

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli Müslüman gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.