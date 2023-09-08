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Dünya

Fransa'da abaya yasağına karşı protesto: Elbise seçmek sizin işiniz değil

Fransa'da Yvelines vilayetinin Trappes kentinde okullardaki abaya (uzun elbise) yasağı protesto düzenlendi. Abaya yasağının kaldırılmasını talep eden göstericiler, 'Abaya'ma dokunma' ve 'Elbise seçmek sizin işiniz değil' sloganları attı.

AA8 Eylül 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Fransa'da abaya yasağına karşı protesto: Elbise seçmek sizin işiniz değil
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Abayama Dokunma Topluluğu'nun çağrısıyla Trappes'da okullarda abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi.

La Plaine de Neauphle lisesinin önündeki protestoya öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Abaya yasağının kaldırılmasını ve Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) son bulmasını talep eden göstericiler, "Abaya'ma dokunma" ve "Elbise seçmek sizin işiniz değil" sloganları attı.

Abayama Dokunma Topluluğu üyeleri gösteride bildiri okudu.

Bildiride, abaya yasağı "Müslüman karşıtı bir yasak" olarak nitelendirildi.

Bu yasağın özgürlükleri ihlal ettiği savunulan bildiride, "Abaya değil, nefret ve Müslüman karşıtı konuşmalar yasaklanmalı." denildi.

Bildiride, "Günümüzde istediğimiz gibi giyinmek suç mu? Günümüzde Fransa'da Afrikalı olmak suç mu? Zulme karşı gelmek için toplandık bugün. Her türlü yasal ve barışçıl yola başvurarak direnmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gösteriye katılan veliler, abaya yasağı hakkındaki düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Trappes'da yaşayan ve liseli bir kız öğrenci annesi olan Feiza Bousaid, çok sayıda kişinin bu yasağa karşı olduğunu belirtti.

Bousaid, "Çocuklarımızı eğitebilirler ama insanları istedikleri tarz dışında giyinmeye zorlayamazlar." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen 2 üniversite öğrencisi annesi Mariam da abaya yasağıyla genç kızlara baskı yapıldığı yorumunda bulundu.

Mariam, bu kızların kıyafet tarzı, hayat ve dini tercihleri nedeniyle "damgalanacağını" ifade etti.

Yasak ile hükümetin liselerdeki gerçek sorunların üzerini örttüğünü savunan Mariam, "Bütün bunlar çok üzücü, 2023'e gelmişiz, hala bu tarz konulardan bahsediyoruz. Halbuki, çocuklarımız eğitilmeli." diye konuştu.

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