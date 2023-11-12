İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da alçak saldırı! Filistin konferansı basıldı
Dünya

Fransa'da alçak saldırı! Filistin konferansı basıldı

Fransa'nın Lyon kentinde 'Palestine 69 Topluluğu'nun düzenlediği 'Filistin konferansı', aşırı sağcı gruplar tarafından basıldı. Konferans alanına girmeye çalışan grubu engellemek isteyen katılımcılardan 3 kişi yapılan saldırı sonucunda yaralandı.

AA12 Kasım 2023 Pazar 02:24 - Güncelleme:
Fransa'da alçak saldırı! Filistin konferansı basıldı
ABONE OL

Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcı grup ellerinde sopalarla Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi hafif yaraladı.

Le Progres gazetesinin haberine göre, Lyon'da Palestine 69 Topluluğu, Filistin'le ilgili konferans düzenledi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı konferans alanına, 40 ila 60 kişiden oluşan ve ellerinde sopa ile havai fişek bulunan yüzleri maskeli aşırı sağcı grup baskın yaptı.

SALDIRGANLAR POLİS GELMEDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Konferans alanına girmeye çalışan grubu engellemek isteyen katılımcılar, salonunun kapısının önüne sandalye ve masalarla barikat kurdu.

Aşırı sağcı grup, konferans alanının girişine havai fişekler fırlattı.

Saldırganlar, polis ekipleri olay yerine gelmeden kaçtı.

3 kişinin hafif yaralandığı olayda, 1 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.