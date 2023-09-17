İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da alkollü ava çıkanlara 1500 euro ceza
Dünya

Fransa'da alkollü ava çıkanlara 1500 euro ceza

Fransa'da alkollü ava çıkanlara 1500 avro ceza öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Fransa'da alkollü ava çıkanlara 1500 euro ceza
ABONE OL

Ülkede çevre kanunu kapsamında avcılığa düzenlemeler getiren ve ormanlık alanlarda yürüyüş yapanları koruma altına alan hükümler içeren kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 madde içeren kararnameye göre, alkollü şekilde ava çıkan ve bunu tekrar eden avcılar, 1500 avro ila 3 bin avroya kadar cezalandırılacak.

Resmiyet kazanan düzenleme ayrıca avlanma alanlarında yönlendirmelerde bulunan dijital bir uygulamanın oluşturulmasını ve bu alanlardaki panoların standart bir düzeye çıkarılmasını içeriyor.

Ülkede 20 yıldır av kazalarıyla mücadelede önemli adımlar atılsa da Resmi Gazete'deki verilere göre, geçen yıl av kazalarında 6 kişi ölürken 78 yaralanma vakası kaydedildi.

Av sırasındaki öldürme ve yaralama hadiselerinin büyük çoğunluğunun avcıların sarhoş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Fransa Ulusal Avcılar Federasyonuna göre, ülkede yaklaşık 1 milyonu sahada faal 5 milyon lisans sahibi avcı bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.