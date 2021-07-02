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Dünya

Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezini hedef aldı.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:57
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Nice Matin gazetesinin haberine göre, aşı karşıtları, kentteki Las Planas aşı merkezine ait çadır ile masa üzerine "Aşı öldürür", "Utanın" ve "Aşıdan kurtulun" gibi yazılar yazdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve eylemi yapanların tespit edilmesi için güvenlik kameralarının incelendiği kaydedildi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, yaptığı açıklamada, kent yönetimi olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Estrosi, eylemin, kendisinin Kovid-19 sağlık kartı uygulama kararına bir tepki olduğunu savunarak "Hükümet aşıyı zorunlu yapmayı değerlendirirken, dördüncü bir dalga belirmesi muhtemelken, aşı karşıtı komplocuların bizi riske atmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

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