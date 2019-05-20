Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, artık bir süper güç olma zamanlarının geldiğini açıkladı

İtalya’nın Milano kentinde 11 AB ülkesinden gelen aşırı sağcı parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan büyük mitingin ardından bir toplantı düzenlendi. Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri Marine Le Pen, AP seçimlerinin ardından, Strasbourg’da “aşırı sağcıların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir grup oluşturabileceklerini” dile getirdi. Mitinge ayrıca İslam düşmanlığıyla tanınan Hollanda Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders, Finlandiya’dan Finliler partisini lideri Laura Huhtasaar, Slovak ‘Biz Aileyiz’ partisinden Boris Kollar, Avusturya için Özgürlük Partisi'nden Harald Vilimski, Danimarka Halk Partisi’nden Andres Vistisen, Flamanlar’ın Özü Partisi'nin lideri Gerolf Annemans katıldı.

MERKEL’İN HALEFİNDEN TÜRKİYE PROVOKASYONU

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)’in yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, AP seçimleri öncesi Türkiye üzerinden provokatif bir açıklama yaptı. İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin konuşan siyasetçi, “AP seçimleri için verilecek her oy, özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de verilmiş sayılacak” dedi.

TÜRK PARTİ LİDERİNE İSLAMOFOBİK TEHDİT

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, kendisine posta yoluyla İslamofobik ve tehdit içerikli figürler ile tehdit içerikli bir mektup gönderildiğini açıkladı. Yıldız asla yılmayacaklarını belirterek AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını AP seçimlerinde ırkçılığa karşlı oy vermeye çağırdı.