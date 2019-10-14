24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8977
  • 6,5071
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da başörtü hazımsızlığı

Fransa’da aşrı sağcı Ulusal Birlik partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa’da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü hedef aldı. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti. Annenin ağlayan çocuğunu teselli ettiği görüntülerin yayılmasının ardından, siyasiler ayrımcılığa sebep olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi. 

‘Başörtüsünü evinde taksın’ 

Dijon kentindeki bir ilkokul sınıfı, “demokratik bir meclisin işleyişini görmek” için Bourgogne-Franche-Comté Bölgesel Konseyi’nin genel kurul toplantısına katıldı. Kimliği açıklanmayan bir kadın, okulun izniyle gezi esnasında öğretmenlere yardımcı olmak için sınıfa eşlik etti. Ancak kadının başörtüsü, genel kurulun toplantısında tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin bölge başkanı Julien Odoul kadını hedef göstererek, “Ülkemizin laik gelenekleri adına, toplantıya katılan bu kişinin “İslami başörtüsünü” çıkarmasını talep ediyoruz.Başörtüsünü sokakta veya kendi evlerinde diledikleri gibi takabilirler ama burada buna izin vermeyiz” diye konuştu. Bölgesel Konseyi başkanı Marie-Guite Dufay’ın Odoul’un talebini reddetmesi üzerine RN üyeleri de toplantıyı terk etti. 

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA