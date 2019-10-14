Fransa’da başörtü hazımsızlığı

Fransa’da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü hedef aldı. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti. Annenin ağlayan çocuğunu teselli ettiği görüntülerin yayılmasının ardından, siyasiler ayrımcılığa sebep olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

‘Başörtüsünü evinde taksın’

Dijon kentindeki bir ilkokul sınıfı, “demokratik bir meclisin işleyişini görmek” için Bourgogne-Franche-Comté Bölgesel Konseyi’nin genel kurul toplantısına katıldı. Kimliği açıklanmayan bir kadın, okulun izniyle gezi esnasında öğretmenlere yardımcı olmak için sınıfa eşlik etti. Ancak kadının başörtüsü, genel kurulun toplantısında tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin bölge başkanı Julien Odoul kadını hedef göstererek, “Ülkemizin laik gelenekleri adına, toplantıya katılan bu kişinin “İslami başörtüsünü” çıkarmasını talep ediyoruz.Başörtüsünü sokakta veya kendi evlerinde diledikleri gibi takabilirler ama burada buna izin vermeyiz” diye konuştu. Bölgesel Konseyi başkanı Marie-Guite Dufay’ın Odoul’un talebini reddetmesi üzerine RN üyeleri de toplantıyı terk etti.