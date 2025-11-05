Fransa'da bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Oleron Adası'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.

Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı. BFM kanalının haberine göre de, şüpheli daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi.