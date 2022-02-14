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Dünya

Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde bir binada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:44
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Ulusal basındaki haberlere göre, Saint-Laurent-de-la-Salanque kasabasında, dün gece yarısı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan ve bitişik binalara yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Olayda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Binalardan en az 25 kişi tahliye edildi.

Binanın yakınlarında gaz şişelerinin bulunduğu ancak olayla bir ilişkisi olup olmadığının bilinmediği, jandarmanın ise soruşturma başlattığı aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Montpellier ziyaretini yarıda bırakarak yangının çıktığı bölgeye gideceğini bildirdi.

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