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Dünya

Fransa'da bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü

Fransa'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA29 Ocak 2023 Pazar 23:15 - Güncelleme:
Fransa'da bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü
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Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.

Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.

Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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