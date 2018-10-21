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Fransa'da bir öğrenci kendisini 'yok' yazan öğretmenine silah çekti

Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösünde bulunan Creteil’de bir meslek lisesi öğrencisi yoklamada kendisini “yok” yazan öğretmenine silah çekti.

  • İHA
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Fransa’da yaşı 16 olduğu öğrenilen bir meslek lisesi öğrencisi, arkadaşının getirdiği havalı silahla öğretmenini sayımda kendisini yok saymaması için tehdit etti. Görüntülerin internete düşmesiyle ülke çapında yankı uyandıran olay şok etkisi yaşattı. Paris’in güneyindeki Creteil kentinde Branly meslek lisesinde gerçekleşen olayda 16 yaşındaki gencin öğretmenine silah tuttuğu ve yok yazmama komutu verdiği görülüyor.
 
Hakkında yasal soruşturma başlatılan gencin tehdit görüntüleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tepki gördü. Macron yaşanan olayı “kabul edilemez” olarak tabir ederken, yeni İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den “olayların bir daha yaşanmaması adına” gerekli tüm cezai uygulamaları yapmasını istedi.
 
Öğretmenine silah doğrultan öğrencinin ve sahte silahı okula getiren öğrencinin karakola gidip ifade verdiği ve olayların sadece bir “şaka” olduğunu söylediği öğrenildi. Olayı soruşturan mahkeme videoyu çeken ve çekerken gülen öğrenci hakkında da soruşturma açıldığı bildirildi.

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