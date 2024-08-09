İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5301
  • EURO
    36,6699
  • ALTIN
    2618.43
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da boğulma vakaları endişelendiriyor! İki ayda 169 kişi boğuldu
Dünya

Fransa'da boğulma vakaları endişelendiriyor! İki ayda 169 kişi boğuldu

Fransa'da hazırlanan bir çalışmaya göre haziran ve temmuz aylarında ülkede 169 kişi suda boğuldu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Fransa'da boğulma vakaları endişelendiriyor! İki ayda 169 kişi boğuldu
ABONE OL

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin son raporuna göre, ülke genelinde 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 612 vaka kaydedildi ve bu vakaların yüzde 28'i ölümle sonuçlandı.

ÖLÜMLER AZALDI

Fransa'da bu süre zarfında suda boğulanların sayısı 169 oldu. Ülkede 2023 yılının aynı dönemine kıyasla boğulma vakaları ve buna bağlı ölümler yüzde 16 azaldı.

Öte yandan, 16-31 Temmuz tarihleri arasında muhtemelen ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen ve "yüzme koşullarını çok elverişli hale getiren" sıcak hava nedeniyle 272 boğulma vakası meydana geldi. Bu sayı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.