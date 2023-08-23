Fransa'da büyük yangın: Yerleşim yerleri tehdit altında

Ulusal basındaki haberlere göre, öğleden sonra Hautes-Alpes'ta başlayan yangın, civardaki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

İlk belirlemelere göre 20 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu yangında daha önce tahliye edilen birçok ev zarar gördü.

Sivil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra 50'den fazla itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı yangına havadan da 4 söndürme uçağı müdahale ediyor.

Çevre bölgelerden de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yola çıktı.

Ülkenin güneyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50'den fazla bölgede kırmızı ve turuncu alarm durumuna geçildi.

Orta Pireneler'deki Argeles-sur-Mer yerleşkesinde 14 Ağustos'ta çıkan ve Saint-Andre ile Sorede bölgelerine yayılan yangın nedeniyle bölgedeki 3 bin kişi tahliye edilmiş, 20'si itfaiyeci 50'den fazla kişi alev ve dumandan zarar görmüştü.

Yangın 7. gününde tamamen söndürülebilmişti.