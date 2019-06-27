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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı

Brest kentinde bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı. Saldırgan aracının yanında ölü bulundu.

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Fransa'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı. 
 
Fransız basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen Mahallesi'nde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi. 
 
Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu.
 
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.

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