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Dünya

Fransa'da camide Müslüman genci katletmişti! saldırgan psikiyatriye sevk edildi

Fransa'da 25 Nisan'da Müslüman genç Aboubakar Cisse'yi camide bıçaklayarak öldüren şüpheli Olivier H, psikiyatri merkezine sevk edildi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Fransa'da camide Müslüman genci katletmişti! saldırgan psikiyatriye sevk edildi
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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Olivier H, 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Doğu Pireneler vilayetinde bulunan psikiyatri merkezine gönderildi.

Olivier H'nin avukatı Adrien Gabeaud, 20 Haziran akşamından bu yana psikiyatri merkezinde tutulan müvekkilinin 3 hafta önce psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini belirtti.

Gabeaud, Olivier H'ye "ağır ve kronik şizofreni" tanısının konulduğunu ifade etti.

SALDIRI

Olivier H, 25 Nisan'da Fransa'nın Gard vilayetinde bulunan La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde Aboubakar Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, örnek kişiliğiyle tanınan Cisse, bu teklifi kabul etmişti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği sırada yaklaşık 50 kez bıçaklayarak bu anı kayda alıp sosyal medya platformunda paylaşmıştı.

Saldırının ardından İtalya'nın Pistoia şehrine kaçan Olivier H, 27 Nisan'da polis karakoluna teslim olmuş ve Fransa'ya iadesini kabul etmişti.

Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

  • Fransa
  • Müslüman genç
  • psikiyatri merkezi

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