İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8566
  • EURO
    6,5222
  • ALTIN
    292.279
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden papaz kiliseyi suçladı
Dünya

Fransa'da cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden papaz kiliseyi suçladı

Fransa'da cinsel istismarla suçlanan Lyon Katolik Kilisesi'nin eski papazı Bernard Preynat, kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçladı.

AA17.01.2020  08:48 - Güncelleme: 17.01.2020  08:48

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Preynat'ın cinsel istismarla suçlandığı dava ikinci gününde devam ediyor.

Preynat, duruşmada "Daha 14 yaşında dersteyken, (erkek çocuklara karşı) ilgi duyduğumu biliyordum. Bana hasta olduğumu söylediler ama benden kurtulmak istediler ve beni başka bir seminere gönderdiler. Bana yardım etmeliydiler, beni papaz yaptılar." dedi.

Kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçlayan Preynat, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarını kabul etti.

Preynat'ın kurbanı olduğunu belirten kişiler de mahkemede ifade verdi.

Bu arada, France 24'ın haberinde, Preynat'ın iki kurbanının daha önce intihar ettiği vurgulandı.

Fransa'da Ocak 2016'da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandalı hakkında 45 yıl sonra itiraflarda bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katılmıştı. Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ise Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz 6 ay sonra da eski görev bölgesine dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi direndi: Yeşil alan ilan edildi
İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi direndi: Yeşil alan ilan edildi

İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi direndi: Yeşil alan ilan edildi

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.