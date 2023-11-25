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Dünya

Fransa'da çirkin eylem! Cami duvarına ırkı ifadeler yazıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin duvarına yazılan, ölüm tehditleri içeren ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Fransa'da çirkin eylem! Cami duvarına ırkı ifadeler yazıldı
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama, Cherbourg camisinin duvarına hakaret dolu ve ölüm tehditleri içeren ifadeler yazıldığını kaydetti.

Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, emniyetin yazıyı yazanları bulup adalet karşısına çıkaracağını ifade etti.

Cherbourg-en-Cotentin Belediye Başkanı Benoit Arrive, cami duvarına yazılan ırkçı ifadelere ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayı kentin camisine yapılan "iğrenç ırkçı bir eylem" olarak niteledi.

Arrive, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "Araplara ölüm" gibi ifadeler yazıldı.

  • Cherbourg
  • ırkçı ifadeler
  • ölüm tehditleri
  • fransa

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