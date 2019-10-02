Fransa'da deniazaltı skandalı! Eski başbakan ve savunma bakanı yargılanacak

Fransa'da başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, Fransa'nın eski başbakanı Edouard Balladur’un Pakistan’la yapılan bir silah anlaşmasında alınan komisyonlarla seçim çalışmalarını finanse etme suçundan yargılanacak.

Fransız yasal sistemine göre Cumhuriyet Adalet Mahkemeleri'nde sadece başbakan ve bakanlar, görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı yargılanabiliyor.

Avukat Generali François Molin tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki Balladur ve 77 yaşındaki eski savunma bakanı Francois Leotard'ın Cumhuriyet Adalet Mahkemeleri'nde yargılanacaklarını belirtti.

Balladur, 2017 yılında ''Kurum ve kurumsal varlıkları kötüye kullanma ve bunu gizlemeyle' suçlanmıştı.

Fransa'nın 2011 yılında Malezya ile yaptığı denizaltı anlaşmasında da yolsuzlık suçalamaları gündeme gelmişti.

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