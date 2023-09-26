İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2665
  • EURO
    28,9499
  • ALTIN
    1673.38
  • BIST100
    8287.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da derin endişe: Türkiye, 4 bölgede kral piyonlarını ilerletiyor
Dünya

Fransa'da derin endişe: Türkiye, 4 bölgede kral piyonlarını ilerletiyor

14-28 Mayıs seçimleri döneminde skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransa basını Le Point yeni bir makale kaleme aldı. 'Türkiye'nin tamamen bağımsız ve etkili bir aktör' olacağını yazan Fransız basını, Türkiye'nin Kafkasya'dan Kıbrıs'a, Libya'dan Balkanlar'a kadar kral piyonlarını ilerlettiğini ifade etti.

26 Eylül 2023 Salı 15:31 - Güncelleme:
Fransa'da derin endişe: Türkiye, 4 bölgede kral piyonlarını ilerletiyor
ABONE OL
Türkiye'deki 14-28 Mayıs seçimlerinde provokatif ve alçak değerlendirmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Fransız basını Le Point, yeni bir makale kaleme alarak hem hazımsızlığını hem de endişesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı diplomasisi ve başarılı birçok çalışmasını hazmedemeyen Fransız basını, "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" şeklinde skandal bir başlık attı.

FRANSIZ BASININDA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Fransız basını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacağını yazdı. "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" şeklinde skandal bir başlık kullanan dergi çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal kapakları ile gündeme gelen dergi amaçlarına ulaşamadığından dem vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden her zamankinden daha güçlü çıktığını yazdı.

'TÜRKİYE KRAL PİYONLARINI İLERLETİYOR'

Ankara'nın bölgeyi yeniden şekillendirme arzusunda başarıyla ilerlediğini yazan dergi, Türkiye'nin Kafkasya'dan Kıbrıs'a, Libya'dan Balkanlar'a kadar kral piyonlarını ilerlettiğini ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferinden duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren dergi, Ermenilerin bölgede başarısız olmasının Türkiye'nin bölgesel hakimiyet projesine giden yolda yalnızca bir adım olduğu ifade edildi.

'TÜRKİYE'NİN TAMAMEN BAĞIMSIZ ETKİLİ BİR AKTÖR OLACAK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın gelişini ilan ettiği ifade edilen haberde, Fidan'ın 8 Ağustos'ta yumuşak bir dille 'Türkiye'nin tamamen bağımsız etkili bir aktör olacağını' açıkça vurguladığı yazıldı.

  • Erdoğan zaferi
  • Türkiye 100
  • bağımsız Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.