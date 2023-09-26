Fransa'da derin endişe: Türkiye, 4 bölgede kral piyonlarını ilerletiyor

Türkiye'deki 14-28 Mayıs seçimlerinde provokatif ve alçak değerlendirmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Fransız basını Le Point, yeni bir makale kaleme alarak hem hazımsızlığını hem de endişesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı diplomasisi ve başarılı birçok çalışmasını hazmedemeyen Fransız basını, "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" şeklinde skandal bir başlık attı.

FRANSIZ BASININDA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Fransız basını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacağını yazdı. "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" şeklinde skandal bir başlık kullanan dergi çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal kapakları ile gündeme gelen dergi amaçlarına ulaşamadığından dem vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden her zamankinden daha güçlü çıktığını yazdı.

'TÜRKİYE KRAL PİYONLARINI İLERLETİYOR'

Ankara'nın bölgeyi yeniden şekillendirme arzusunda başarıyla ilerlediğini yazan dergi, Türkiye'nin Kafkasya'dan Kıbrıs'a, Libya'dan Balkanlar'a kadar kral piyonlarını ilerlettiğini ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferinden duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren dergi, Ermenilerin bölgede başarısız olmasının Türkiye'nin bölgesel hakimiyet projesine giden yolda yalnızca bir adım olduğu ifade edildi.

'TÜRKİYE'NİN TAMAMEN BAĞIMSIZ ETKİLİ BİR AKTÖR OLACAK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın gelişini ilan ettiği ifade edilen haberde, Fidan'ın 8 Ağustos'ta yumuşak bir dille 'Türkiye'nin tamamen bağımsız etkili bir aktör olacağını' açıkça vurguladığı yazıldı.