Fransa'da ekrana başörtüsüyle çıkan anne, İslamofobik lince maruz kaldı

Ines ismindeki genç anne, Cevad isminde 2 yaşındaki oğlunun ocak ortasında gittiği kreşte, sorumlu kişinin kapıyı açık unutması üzerine tek başına yalın ayak dışarı çıkarak bir süre kaybolduğu olayı sonradan video çekerek paylaştı.

Oğlu kreşin yakınındaki bir restoranın önünde bulunan annenin, videoda kreşin ihmallerine de dikkati çekerek hadiseyi anlatması yankı uyandırdı.

Fransız televizyonu BFMTV'nin canlı yayında bağlanarak konuştuğu genç anne, kreş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve oğlunu bir daha kreşe göndermeyi düşünmediğini söyledi.

- ANNEYE SOSYAL MEDYADA LİNÇ

Anne Ines, yüzü maskeli ve başörtülü şekilde ekrana çıktığı için sosyal medyada ırkçı ve ayrımcı bir kampanyanın hedefi oldu.

Sosyal medyada İslamofobik lince maruz kalan genç anneye bazı kişiler, BFMTV'nin söz konusu paylaşımının altına, "başörtülü kadınların çalışmak yerine evde oturdukları halde çocuklarını kreşe göndermelerine anlam veremediklerini" yazarak, "bunların çalışan başka annelerin çocuklarının kreşe gitmelerini engellediğine" ilişkin ifadeler kullandı.

Twitter'dan bir kullanıcı, İslami tesettürü kınadıklarını aktararak "başörtünün nefret saçan ve karanlık bir ideolojinin sembolü" olduğunu savundu.

Başka bir kullanıcı da "Küçük olduğu halde gözlemcinin gözü önünde kreşten kaçan velet Cevad." ifadesini kullandı.

Bazı kişiler de çocuğun kreşten çıkmasından annesini sorumlu tutarak, "annenin çocuğuna bakmak yerine evinde ibadet etmekle meşgul olduğu" yorumunu yaptı.

- İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE YETERSİZLİĞİ

Fransa yönetimi, ülkede okul, iş ve ulaşımda yaşanan ayrımcılık vakalarına karşı koyduğu önlem ve tedbirlerin yanı sıra bilinçlendirme kampanyaları yürütse de ülkedeki aşırı sağa endeksli politikalar bu tür vakaların önüne geçmeye yetmiyor.

Özellikle Müslümanlar söz konusu olduğunda Fransız basını ve hükümetinin çifte standart uygulaması eleştiriliyor.

Müslümanlara ait cami ve kuruluşların zaman zaman İslamofobik saldırılara maruz kaldığı ülkede son dönemde restoran, kafe, spor salonu gibi yerlerde başörtülü kadınlara yönelik ırkçı girişimler de artmaya başladı.