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Dünya

Fransa'da enerji krizi: Dış ticaret açığı rekor kırdı

Fransa'da ithal edilen enerji maliyetinin artış göstermesi nedeniyle dış ticaret açığının bir rekora imza atarak 139 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

AA7 Ekim 2022 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Fransa'da enerji krizi: Dış ticaret açığı rekor kırdı
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında 14,5 milyar avro olan dış ticaret açığı ağustos ayında 15,5 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle enerji ithal kalemlerinde yüksek fiyat artışı bu oranın büyümesine neden oldu.

Ülkenin dış ticaret açığı da buna bağlı olarak 12 ay boyunca kümülatif olarak artarak 139 milyar avroya çıktı.

Fransa 2020'de 82,5 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, 2020'de yüzde 8,3 azalırken ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmişti.

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