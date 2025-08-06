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Dünya

Fransa'da evsizler barınma sorununu protesto etti

Fransa'da Paris Belediye Binası önünde toplanan 200'den fazla evsiz, ülkedeki barınma sorununu protesto etti.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Fransa'da evsizler barınma sorununu protesto etti
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Ulusal basında yer alan habere göre, Fransa'da göçmenlere yönelik yardım faaliyetleri yürüten Utopia 56 derneğinin çağrısıyla 90'ı çocuk 200'den fazla evsiz dün gece Paris Belediye Binası "Hotel de Ville"nin önünde toplandı.

Geceyi belediye binası önünde battaniyelere ve uyku tulumlarına sarılarak geçiren evsizler, "Ev istiyoruz, çocuklar sokakta kalmasın." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çoğunluğu göçmenlerden oluşan evsizler, Paris Belediyesinin barınma sorununu çözmek için adım atmasını talep etti.

Ülkede yabancıların haklarını savunan ve 1000'e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından geçen yıl yayımlanan verilere göre, ülkede evsiz çocukların sayısı 2 bini aşmıştı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, ülke genelinde 300 binden fazla evsiz bulunuyor ve her yıl sokaklarda kalan yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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