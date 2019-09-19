Fransa'da F-16 savaş uçağı düştü!
Belçika Hava Kuvvetleri, Fransa'da F-16 tipi bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu
Belçika Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Fransa'nın Lorient kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.
Açıklamada pilotların uçak düşmeden önce kendilerini fırlatmayı başardıkları ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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