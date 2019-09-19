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Fransa'da F-16 savaş uçağı düştü!

Belçika Hava Kuvvetleri, Fransa'da F-16 tipi bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu

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Belçika Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Fransa'nın Lorient kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

Açıklamada pilotların uçak düşmeden önce kendilerini fırlatmayı başardıkları ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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