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Dünya

Fransa'da Filistin destekçisi rapçinin konseri iptal edildi

Fransa'da, Filistin'e verdiği destekle bilinen rapçi Freeze Corleone'nun başkent Paris'teki konseri 'kamu güvenliği' gerekçesiyle engellendi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Fransa'da Filistin destekçisi rapçinin konseri iptal edildi
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Le Parisien'in haberine göre, Paris Emniyet Müdürlüğü, Senegal kökenli Fransız rapçi Corleone'un 25 Kasım'daki konserini "7 Ekim sonrası jeopolitik şartlar" gereği iptal ettiğini açıkladı.

Açıklamada, şarkılarında "Yahudi karşıtı referansları" olduğu öne sürülen rapçinin konserinin "kamu güvenliğini" tehlikeye atabileceği savunuldu.

Paris Savcılığı, 2020'de şarkı sözleri "Yahudi karşıtı" bulunan Corleone hakkında, nefret söylemi yaptığı suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

- FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNE DE KAMU GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE YASAK UYGULANIYOR

Fransa halkı, yasaklamalara rağmen Filistin'e destek gösterilerine yoğun ilgi göstermeye ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek Gazze için barış çağrısı yapmaya devam ediyor.

Son haftalarda ülkenin farklı şehirlerinde yasağa rağmen çok sayıda gösteri yapılırken, hafta sonları Paris'te düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine on binlerce kişi katılıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından hükümet, Filistin'de destek gösterilerine "kamu güvenliği" gerekçesiyle topyekun yasak kararı getirmiş, bu karar ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu yasak kararının alınamayacağına, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.

Filistin'e destek gösterilerinin başladığı tarihten bu yana, ülkede Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı artmıştı.

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