30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri liderleri onuruna yemek verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin güneybatısındaki Biarritz kentinde liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle başladı.
 
Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı Biarritz'deki Hotel du Palais'de karşıladı.
 
Liderler, daha sonra Macron'un ev sahipliğindeki yemeğe geçti.
 
Öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Macron, zirve öncesi Merkel ve Abe ile de ayrı ayrı görüştü.
 
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birkaç gün önce geçirdiği safra kesesi ameliyatı nedeniyle zirveye katılamadı.
 
Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi. Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.
 
Liderler, yarın "uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "eşitsizlikle mücadele" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.
 
Zirvenin üçüncü ve son gününde de "iklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar" ve "dijital dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlenecek.
 
Liderlerin ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. 
 
Zirveye Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi. 
 
Zirve, pazartesi liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.
 
Öte yandan, zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.
 
Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.
 
Liderlerin kalacağı ve şehrin merkezinde bulunan Hotel du Palais'ye çıkan yollar trafiğe ve yaya geçişine kapatılacak. Otelin önündeki plaja deniz yolu da dahil erişim engellenecek.

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA