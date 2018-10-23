Fransa'nın Grande-Synthe kentindeki kampta bekleyen bi 800 göçmen tahliye edildi
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Grande-Synthe kentindeki kampta İngiltere'ye geçmek için bekleyen çoğunluğu Iraklı bin 800 göçmenin tahliye edildiği açıklandı.
- AA
Kuzey Bölgesi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Grande-Synthe kentinde güvenlik güçlerince tahliye operasyonu düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada, Puythouck olarak adlandırılan göçmen kampına sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, burada bulunan çoğunluğu Iraklı göçmenlerden oluşan bin 800 kişinin başka bölgelere götürülmek üzere tahliye edildiği belirtildi.
Eylül ayından bu yana üçüncü kez düzenlenen tahliye operasyonunda özellikle ailelerin, yaşam koşulları iyileştirilmiş kabul merkezlerine yerleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, operasyonun insani yardım kaygısıyla gündeme alındığı ifade edildi.
Yetkililer, İngiltere'ye geçmek için Fransa'nın kuzeyindeki Manş Tüneli'ne yönelen göçmenlerin, tahliyelerden sonra yeniden Grande-Synthe ve çevresinde toplandığını kaydetti.
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