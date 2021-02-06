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Dünya

Fransa'da göçmenlere hapis cezası

Fransa'da sınır dışı işlemleri sırasında Kovid-19 testini reddeden göçmenlere hapis cezası.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 19:58 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:58
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Fransa'da sınır dışı edilmek üzere gözaltında işlemleri gerçekleştirilen göçmenlerden 4'ü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırmayı reddettikleri gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildi.

Le Parisien'in haberine göre, Fransız polisi, geçen hafta ülkelerine göndermek üzere Paris'teki gözaltı merkezinde tuttuğu bazı göçmenleri "resmi prosedür gereği" Kovid-19 testine tabi tutmak istedi.

Göçmenlerden 4'ü, PCR testi yaptırmak istemeyince hakim karşısına çıkarıldı.

Paris Yargı Mahkemesi "sınır dışı edilme sırasında zorunlu bir prosedürü yapmayı reddettikleri" gerekçesiyle göçmenlere 3 ay hapis cezası verdi.

Senegalli olduğu belirtilen göçmenlerden biri, savunmasında, gözaltındayken ne olduğu hakkında bilgileri bulunmayan bir işlem için çağrıldığı revire gitmeyi reddettiklerini ifade etti.

Göçmenlerden birinin avukatı Martin Vettes, PCR testinin reddedilebilen tıbbi bir prosedür olduğunu belirterek, kararı "ciddi bir özgürlük ihlali" şeklinde nitelendirdi.

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