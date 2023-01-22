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Dünya

Fransa alev alev! Resmen savaş alanına döndü

Fransa'nın başkenti Paris bir kez daha olaylara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Macron'un yeni emeklilik tasarısını protesto eden on binlerce kişi Paris sokaklarını doldurdu. Zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

TRT Haber22 Ocak 2023 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Fransa alev alev! Resmen savaş alanına döndü
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti.

Fransa genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken, başkent Paris adeta savaş alanına döndü.

FRANSA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 3 günde 1 milyondan fazla kişi sokaklarda eylem yaptı.

SENDİKALARDAN "GREVE DEVAM" KARARI

Sendikalar, Macron tasarıyı geri çekene kadar eylem ve grevlere devam edileceğini açıkladı.

Paris'teki gösterilerde 5 binden fazla polis görev alırken, 40'tan fazla eylemci de gözaltına alındı

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