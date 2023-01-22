Fransa alev alev! Resmen savaş alanına döndü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti.
Fransa genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken, başkent Paris adeta savaş alanına döndü.
Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 3 günde 1 milyondan fazla kişi sokaklarda eylem yaptı.
Sendikalar, Macron tasarıyı geri çekene kadar eylem ve grevlere devam edileceğini açıkladı.
Paris'teki gösterilerde 5 binden fazla polis görev alırken, 40'tan fazla eylemci de gözaltına alındı