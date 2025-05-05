Fransa'da grev! Ulaşım felç oldu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.

Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandı.

En ciddi aksamaların B ve C hatlarında yaşandığı bölgenin kuzeyinde iki trenden biri, güneyinde ise üç trenden biri hizmet veremedi.

Fransa'da demir yolu sendikaları, ücret artışı yapılması ve çalışma saatlerinin daha iyi planlanması için greve gideceklerini duyurmuştu.