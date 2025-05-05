İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5825
  • EURO
    43,8646
  • ALTIN
    4111.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'da grev! Ulaşım felç oldu

Fransa'da demir yolu çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Fransa'da grev! Ulaşım felç oldu
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.

Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandı.

DEMİR YOLU ULAŞIMI AKSADI

En ciddi aksamaların B ve C hatlarında yaşandığı bölgenin kuzeyinde iki trenden biri, güneyinde ise üç trenden biri hizmet veremedi.

Fransa'da demir yolu sendikaları, ücret artışı yapılması ve çalışma saatlerinin daha iyi planlanması için greve gideceklerini duyurmuştu.

  • Fransa grev
  • demir yolu
  • ulaşım aksama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.