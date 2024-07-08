İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6858
  • EURO
    35,4804
  • ALTIN
    2499.32
  • BIST100
    10899.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da halk 'sağ' gösterip 'sol' vurdu! Seçimin galibi Melenchon'dan 'Filistin devletini tanıma' vaadi
Dünya

Fransa'da halk 'sağ' gösterip 'sol' vurdu! Seçimin galibi Melenchon'dan 'Filistin devletini tanıma' vaadi

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık ara farkla ilk sırayı almasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi feshetmesiyle gidilen erken seçimde sandıktan sürpriz çıktı. İlk tur 30 Haziran'da yapılırken, dün yapılan ikinci tur oylamada ise sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, 'Filistin devletini tanıma' vaadini tekrarladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Fransa'da halk 'sağ' gösterip 'sol' vurdu! Seçimin galibi Melenchon'dan 'Filistin devletini tanıma' vaadi
ABONE OL

Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.

FİLİSTİN SÖZÜ

Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dünkü ikinci turda hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik ittifakı ise 125 sandalyenin sahibi oldu.

YENİ HÜKÜMET İÇİN İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

Seçim yarışındaki ittifakların mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

Seçimin kazananı solcu ittifak Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise solcu partilerin bölünmeden merkez partilerle kuracağı koalisyona bağlı görünüyor.

Filistin devletini tanımak, seçimin galibi solcu ittifakın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

FİLİSTİN KONUSU SEÇİM KAMPANYASINDA ÖNEMLİ YER ALDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı yedinci sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesini sağlamıştı.

İSRAİL, FRANSA'DA SONUÇLARA NASIL BAKIYOR?

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın en büyük partisi LFI'nin lideri Melenchon'u hedef aldı.

Melenchon'un 7 Ekim saldırılarını kınamayı reddeden bir "İsrail nefretçisi" olduğunu iddia eden Chikli, bu ittifakın Avrupa'yı "derin bir uçuruma sürükleyeceğini" savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.