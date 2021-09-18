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Dünya

Fransa'da halk sokağa döküldü: Yüz binlerce kişi hükümeti protesto etti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi. Konuya ilişkin uygulama ülke genelinde haftalardır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto ediliyor.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:00
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Başta Paris olmak üzere ülkede 180 noktada yapılan eylemlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi.

Gösterilerin 10. haftasında eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Paris'te Nisan 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayan aşırı sağcı Floriant Philippot'un çağrısıyla göstericiler Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Paris'teki eylemlerde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, Montpellier ve Nancy kentlerinin merkezlerinde olası şiddet olaylarına karşı gösteri yapılmasını yasakladı.

Son haftalarda ülkede yapılan protestolara katılımın azaldığı görülmüştü.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sağlık çalışanları ile itfaiyecilere 15 Eylül'e kadar Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti. Uygulama ülke genelinde haftalardır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto ediliyor.

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