Fransa'da hedefte Le Pen var: Merkez ve sol partiler harekete geçti

Fransa'da geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 33,15'ini alarak seçimi birinci olarak tamamlamıştı. Sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi yüzde 27,99, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de yer aldığı Ensemble ittifakı ise yüzde 20,76 oy alarak seçimi üçüncü tamamlamıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası alınan erken seçim kararı, Le Pen için bir fırsata dönüştü.

Merkez ve sol partiler, Le Pen'in iktidara giden yolda önünü kapatmak için harekete geçerken, Fransız medyası, bu partilerin Le Pen seçimi kazansa da çoğunluğu elde etmemesini istediğini duyurdu. Haberlerde, ülkenin çeşitli bölgelerinde merkez parti ve sol partilerin adaylarının seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilebileceği ifade edildi.

LE PEN-MACRON ÇEKİŞMESİ

Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen'i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen'e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.

7 Temmuz'da düzenlenecek seçimlerde Le Pen, üstünlüğü sağlaması halinde, ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarından farklı politikalar izleyebilecek. 'Cohabitation' (Birlikte yaşama) olarak adlandırılan bu durum Beşinci Fransız Cumhuriyeti'nde (1958'den bu yana devam eden) sadece 3 kez yaşandı. Fransız medyası, 'cohabitation' durumlarında Cumhurbaşkanı'nın dış ilişkiler ve Avrupa Birliği konusunda tam yetkiye sahip olduğunu ancak içişlerini ilgilendiren meselelerde yetkilerinin zayıfladığına dikkati çekti.