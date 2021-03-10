İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5825
  • EURO
    9,025
  • ALTIN
    417.143
  • BIST100
    1559.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da heyecanlandıran keşif: 4.565 milyar yıl öncesinden de eski!
Dünya

Fransa'da heyecanlandıran keşif: 4.565 milyar yıl öncesinden de eski!

Fransız bilim insanları, geçen yıl Mayıs ayında Cezayir'e düşen gök taşıyla ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. Bilim insanları araştırmanın sonucunda düşen meteorun koptuğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eskiye ait olduğu ileri sürüldü. Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda “Bu gök taşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:15
ABONE OL

Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir'e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı. Analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti. Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi. Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda "Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.