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Dünya

Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 4 yaralı

Fransa'da Strazburg ile Paris arasında sefer yapan hızlı tren raydan çıktı. Kazada, 4 kişinin yaralandığı, aralarında trenin makinistinin de bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:30

Fransa’da Strazburg ile başkent Paris arasında sefer yapan hızlı tren, Ingenheim bölgesinde raydan çıktı. Kazada, 4 kişinin yaralandığı; yaralılar arasında bulunan makinistin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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