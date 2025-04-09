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Dünya

Fransa'da hortumlama skandalı! Belediye başkanı gözaltına alındı

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Fransa'da hortumlama skandalı! Belediye başkanı gözaltına alındı
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Fransa'nın üçüncü büyük kenti Lyon'un Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme iddiasıyla yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Doucet, yolsuzluk suçlamasıyla açılan ön soruşturma kapsamında, yerel saatle 08.00'de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doucet'nin mali polis tarafından emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Belediye yetkililerinden Le Figaro gazetesine yapılan açıklamada Doucet'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğu ve Belediye Başkanı'nın yargı makamlarıyla tam işbirliği içinde bulunduğu belirtildi.

Lyon Belediyesi tarafından 2016-2020 yıllarında 24 kişinin usulsüz şekilde işe alındığı suçlamasının da soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.

İzin verilen sayının üzerinde işe alımların, uzun yıllar boyunca Lyon Belediyesinde devam ettiği tespit edilirken soruşturma kapsamında bunun, kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiası araştırılıyor.

Yeşiller partisinden Doucet, 2020'den bu yana ülkenin 3'üncü büyük kenti Lyon'un belediye başkanı olarak görev yapıyor.

  • Lyon Belediye Başkanı
  • Gregory Doucet
  • Kamu Paraları Suçu

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