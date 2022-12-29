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Dünya

Fransa'da hükümet ısınma için odun yardımı başlattı

Fransa'da evlerini odun ile ısıtan hanelerin, 27 Aralık'tan itibaren artan enerji fiyatlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için devlet yardımına başvurabileceği duyuruldu.

TRT Haber29 Aralık 2022 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Fransa'da hükümet ısınma için odun yardımı başlattı
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Doğal gaz kıtlığı nedeniyle evlerini ısıtmak için kütük, talaş veya pelet kullanan Fransızların hükümetten 50 ila 200 euro arasında yardım alacağı duyuruldu.

Hükümet, 'olağanüstü enerji kuponu' programının, bu yıl yakacak odun fiyatlarının yüzde 30 artması nedeniyle düşük gelirli ailelerin kışı atlatmasına yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi.

Yardımın internet üzerinde başvuru yapılacak alınabileceği belirtildi. Öte yandan yardımlar gelire, hanenin büyüklüğüne ve kullanılan yakacağın türüne göre artacak veya azalacak.

Fransa parlamentosu, yakacak odun almakta zorlananlara yardım etmek için bu ay 230 milyon euro bütçe ayırmıştı.

Ekonomi Bakanlığı'na göre en az 2.6 milyon hane yardımlardan faydalanabilecek.

Hükümet, geçen ay da doğalgaz yardım planını yürürlüğe koymuş, bazı aileler 100 ila 200 euro arasında yardım almaya hak kazanmıştı.

Bununla beraber diğer birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi gibi Fransa da kış mevsiminde kesintileri önlemek amacıyla enerji tasarrufu planı başlatmıştı.

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