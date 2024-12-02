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Dünya

Fransa'da hükümet krizi kapıda! Gensoru önergesine destek vereceklerini açıkladılar

Fransa'da muhalefetteki solcuların yanı sıra 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi de hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine destek vereceğini açıklamasıyla azınlık hükümetinin geleceği zora girdi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Fransa'da hükümet krizi kapıda! Gensoru önergesine destek vereceklerini açıkladılar
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Ulusal Mecliste sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Michel Barnier'nin, bir tasarının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini topladı.

Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek veren ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcılar da Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergesi sunacağını bildirdi.

RN ayrıca solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini kaydetti. RN'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bu hükümet, bu tasarı gibi gensoru önergesini hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN BARNİER'DEN MİLLETVEKİLLERİNE "SORUMLULUK" ÇAĞRISI

Başbakan Barnier, Anayasa'nın 49. maddesini işletmeden hemen önce Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, milletvekillerine sorumluluk çağrısı yaptı.

Bütçe konusunda siyasi parti grupları ile müzakerelerin "sonuna geldiğini" kaydeden Barnier, muhalefetin daha önce de dile getirdiği "hükümeti düşürme" tehditlerine ilişkin, "Fransızların bireysel çıkarların ülkenin geleceğine tercih edilmesini affetmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

HÜKÜMET DÜŞEBİLİR

Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde, merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir. Gensoru önergesinin sunulmasının ardından 48 saat içinde Ulusal Mecliste oylama yapılıyor.

Hükümet tarafından 10 Ekim'de Parlamentoya sunulan 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avro vergi artışı planlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.

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