İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0166
  • EURO
    20,4006
  • ALTIN
    1211.54
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi
Dünya

Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu ortak gensoru önergesi reddedildi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi
ABONE OL

Fransa'da Ulusal Meclis'teki Genel Kurulda 5 muhalif siyasi grubun, emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu ortak gensoru önergesi görüşüldü.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önerge reddedildi. Gensorunun kabulü için 9 oy eksik kaldı.

Öte yandan, iktidar partisi Rönesans'ın milletvekillerinin bir kısmının genel kurula katılmaması dikkati çekti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, kurulda oylamadan önce yaptığı konuşmada, emeklilik reformu görüşmelerinin Parlamentoda 175 saat sürdüğüne değindi. Borne, geniş muhalefet ittifakı Nupes'i, Parlamentonun rolünü hiçe saymakla suçladı.

Fransa'da bağımsız milletvekillerinden oluşan LİOT grubu milletvekili Charles De Courson, oylamadan önce yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'te emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili hiç oylama yapılmadığını söyledi.

Courson, gensoru önergesi reddedildiği taktirde emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarına işaret etti.

İktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge, muhalefetin hükümete karşı sunduğu önergeleriyle ülkeyi durdurmayı amaçladığı değerlendirmesini yaptı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, her 3 Fransızdan 2'sinin bu gensorunun kabul edilmesini istediğini söyleyerek, "Hiçbir Cumhurbaşkanı ve bakanları, yönettikleri ülkenin iç barışını bu kadar kasten tehdit etmemişti." dedi.

- "Birçok (kişi) için hükümetiniz zaten öldü"

Panot, hükümete hitaben "Önergenin sonucu ne olursa olsun, kaybettiniz. Birçok (kişi) için hükümetiniz zaten öldü." ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün muhalefet hükümete karşı 2 gensoru önergesini meclise sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.