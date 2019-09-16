24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7335
  • 6,3148
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da hükümetin emeklilik reformu protesto edildi

Avukatlar, vergi dairesi ve maliye çalışanları, pilotlar, hostesler, hemşireler ve doktorlar, hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikleri ülke genelinde protesto etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikler ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edildi.
 
Ülkenin Paris, Toulouse, Bordeaux ve Lille gibi kentlerinde, avukatlar, vergi dairesi ve maliye çalışanları, pilotlar, hostesler, hemşireler ve doktorlar, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi beklenen reforma tepki gösterdi. 
 
Avukatların bugün yapılması planlanan duruşmalara katılmadığı ve herhangi bir işlem yapmadıkları belirtildi. 
 
Cuma günü de Paris ve çevresindeki toplu taşıma ağı kuruluşu RATP'nin çalışanları greve gitmişti. Başkentte grev nedeniyle toplu ulaşım felç olmuştu.
 
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ülke genelinde emeklilik yasası değişikliğine ilişkin müzakere toplantılarının düzenleneceğini belirtmişti. Philippe, emeklilik yasası değişikliğini gelecek yıl mecliste oylamayı planladıklarını söylemişti.

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

'En büyük tehlike PKK/YPG'dir'

'En büyük tehlike PKK/YPG'dir'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA