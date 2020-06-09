İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı
Dünya

Fransa'da hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.

AA09 Haziran 2020 Salı 16:54 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:00
ABONE OL

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, hükümetin salgın yönetimine ilişkin başlatılan soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında "kasıt olmadan adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle açıldığını belirtti.

Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakan önemli gelişmeyi duyurdu: Virüsün tedavisinde kullanılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.