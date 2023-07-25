Fransa'da ihmal uçağı havadayken geri döndürdü

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Paris-Palermo uçuşlarını gerçekleştirecek EasyJet Havayolları'na bağlı yolcu uçağı, teknik kontrolü yapılmadan havalandı.
Havalandıktan birkaç dakika sonra son kontrollerinin unutulduğu anlaşılan uçak, 180 yolcusuyla birlikte Paris'teki havalimanına acil iniş yaptı.
Uçağın pilotu, yolcuları, teknik kontrol ihmali nedeniyle yeniden Charles-de-Gaulle Havalima'nına ineceklerini yaptığı anonsla bilgilendirdi.
Pilot, böylesi bir durumun nadiren yaşandığını belirterek ihmal nedeniyle yolculardan özür diledi.
Havayolu firması olayı doğrularken yolcular, yaklaşık 3 buçuk saat sonra başka bir uçakla Palermo'ya gitti.