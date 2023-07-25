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Dünya

Fransa'da ihmal uçağı havadayken geri döndürdü

Fransa'da, Paris-Palermo uçuşu için havalanan yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra son teknik kontrolünün unutulduğu anlaşılınca yeniden Paris'e indi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 17:11 - Güncelleme:
Fransa'da ihmal uçağı havadayken geri döndürdü
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Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Paris-Palermo uçuşlarını gerçekleştirecek EasyJet Havayolları'na bağlı yolcu uçağı, teknik kontrolü yapılmadan havalandı.

Havalandıktan birkaç dakika sonra son kontrollerinin unutulduğu anlaşılan uçak, 180 yolcusuyla birlikte Paris'teki havalimanına acil iniş yaptı.

Uçağın pilotu, yolcuları, teknik kontrol ihmali nedeniyle yeniden Charles-de-Gaulle Havalima'nına ineceklerini yaptığı anonsla bilgilendirdi.

Pilot, böylesi bir durumun nadiren yaşandığını belirterek ihmal nedeniyle yolculardan özür diledi.

Havayolu firması olayı doğrularken yolcular, yaklaşık 3 buçuk saat sonra başka bir uçakla Palermo'ya gitti.

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