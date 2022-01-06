Fransa'da ırkçı hakaret gerekçesiyle 6 polise ceza

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 22:31 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 22:34

Fransız basınındaki haberlere göre, nisan 2020'de Paris'te Mısır vatandaşı Samir E'yi gözaltına alırken ırkçı hakaret ve şiddette bulunan 6 polis, Bobigny Mahkemesi tarafından 6 aydan 12 aya varan hapis cezasına çarptırıldı.

Polislerden Pierre C'nin avukatı Laurent-Franck Lienard, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Lienard, mahkemenin, sundukları hiçbir delili dikkate almadığını söyledi.

Samir E'nin avukatı Arie Alimi, bu mahkeme kararının polis teşkilatının içinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir zafer olduğunu belirtti.