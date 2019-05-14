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Fransa’nın Müslüman mezarları tahrip edildi.

Fransa’nın Draguignan kentinde Müslüman mezarları tahrip edildi.

  • İHA
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Fransa’nın Draguignan kentindeki bir mezarlıkta Müslümanlara ait mezarlar kimliği belirsiz kişilerce taşları kırılarak tahrip edildi. 12 Mayıs Pazar gecesi Draguignan kentinde bulunan mezarlığa girin kişi veya kişiler, Müslümanlar için ayrılmış alandaki bazı mezarların taşlarını kırıp tahrip etti. Olay üzerine savcılığın araştırma başlattığı öğrenildi. 
 
 
Savcı Patrice Camberou, mezarları tahrip edenlerle ilgili olarak herhangi bir delil elde edilemediğini belirterek hiçbir iz bırakmadan mezarlıktan ayrılmış olduklarını ifade etti.
 
Mezarlara yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden savcı, suçluların bulunması halinde 4 yıl hapis cezası ve 30 bin euro para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.
 
 
Savcı, ölülere saygı duymayan, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mezarlarına saldıran kişi veya kişilere herkesin nefret duyduğunu ve bunu yapanların insanlık düşmanı olduklarını ifade etti. 

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