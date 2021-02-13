İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2021 Cumartesi / 2 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da İslam düşmanlığında yarışıyorlar! ''Sizden daha sert davranıyorum''
Dünya

Fransa'da İslam düşmanlığında yarışıyorlar! ''Sizden daha sert davranıyorum''

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, aşırı sağcı Le Pen'i 'yeteri kadar İslam karşıtı olmamak'la suçladı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:20
ABONE OL

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı.

Bakan Darmanin, France 2 kanalındaki tartışma programında, "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir sorun teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin, "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum." dedi.

Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını belirterek, "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum." diye konuştu.

Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin, "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu söylememek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükümetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.