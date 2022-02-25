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Dünya

Fransa'da İslamofobi bitmiyor! Bir camiyi daha kapattı

Fransa'nın Gironde vilayetindeki El Faruk Camisi'nin, 'radikalleştiği' gerekçesiyle geçici olarak kapatılacağı belirtildi. Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

AA25 Şubat 2022 Cuma 11:04 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:04
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Ulusal basındaki haberlere göre, Gironde Valiliği, Pessac kentindeki El Faruk Camisi'ni imamların vaazlarında şehadet bahsinin geçtiği hadis ve ayetlere yer vermesini gerekçe göstererek 6 aylığına kapatma sürecini başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, camide verilen vaazların, halkı, cumhuriyetin değerlerine karşı kışkırtmaya çağırdığı aktarılarak cami derneği Pessac Müslümanlar Birliği "radikal İslam'ı ve selefi ideolojiyi teşvik etmekle" suçlandı.

Fransa'da 2021'de 99 camide yapılan denetimler sonucunda 22'si kapatılmış, 6'sının kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

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